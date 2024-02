Ko ngā kapa haka o Mataatua ka eke ki runga o Ngāi Tai

Kua hau atu ngā kapa o Mataatua ki Tōrerenui a Rua Marae i tēnei rangi kia tīmata ai ngā mahi kapa haka.

Ki Tōrerenui a Rua Marae pōhiritia ai ngā kapa haka o te rohe o Mataatua i te rā nei, i mua i tā rātou whakataetae kapa haka ā rohe ka tū ki reira, ki Te One. Nā Ngāi Tai te reo rāhiri ki ngā kapa whakakanohi i ngā iwi mai i Ngā Kurī a Whārei ki Tihirau, kia rewa ake ai te tīmatanga o te whakataetae, ka tīmata āpōpō.

Koinei tētahi o ngā whakataetae kapa haka ā rohe tuatahi ka tū hai tēnei mutunga wiki, ko Kahungunu, ko Te Tauihu o te Waka a Māui anō hoki ka whakatū i wā rātou whakataetae, e tohua ai ā rātou kapa toa ka haere ki Te Matatini ki Aotea ā tērā tau.

Ko ngā toa whakaihuwaka o Te Matatini i tērā tau, e rite mārika ana ki te eke ki runga i te papa tū waewae.

Hai tā te manukura tāne o Te Whānau a Apanui, tā Tamati Waaka kai te whai rātau ko tana kapa i ngā kaupapa o te wā.

“Mō tēnei whakataetae, kāre i tua atu i te kāwanatanga me āna kōrero, ko te Kīngi tērā nāna te te hui i karanga, te hui ā motu. Nō reira ka waiatahia e mātou tērā kaupapa.”

Engari, ahakoa te rite a Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui ki te tū, ko taua ngāngara whakapōrearea kei te puta ihu tonu.

“You wouldn’t believe it but we had kaihaka with Covid last week. So it was a bit of a shock... Our last regionals were 2020 and we caught the gap of Covid so we had our whakataetae... It came back again this year, a week before our competition, it’s here. We’ve got about three nurses in our kapa as well, so they’re always on to it.”

He kapa hou anō hoki e takatū ana te tū tuatahi ki te whakataetae ā-rohe nei, arā, ko Te Taumata o Apanui. He huinga kaihaka o Te Whānau a Apanui, ā, nā te aranga ake o tētahi kapa anō ki Mataatua, e ono katoa ngā kapa o te rohe ka āhei atu ki te whakataetae ā motu, ki Te Matatini ā tērā tau.

Hai āpōpō tīmata ai ngā mahi a Tānerore, a Hinerēhia ki te rohe o Mataatua, ā, mutu mai ana ngā mahi hakahaka hai te Hatarei.

Expand Autoplay Image 1 of 2 Photo credit: Mataatua Kapa Haka Incorporated / Te Matatini Kapa Haka Aotearoa.