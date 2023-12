Ko ngā taonga tuku iho a te Māori me te Pākehā mō te whakatere waka ka rere tahi i Te Tai Tokerau

Ko Rere Tahi te ingoa o te kaupapa mahi tahi ki waenga i Te Toki Voyaging Trust, e whakahaerehia ana e Hoturoa Barclay-Kerr, rātou ko R. Tucker Thompson Sail Training Trust.

Hei tā Barclay-Kerr, te kaiwhakatū i Te Toki Voyaging Trust, “i muri i te angitu o te mahi tahi i te terenga waka mō ngā mahi whakanui i a Tuia 250, e harikoa ana mātou ki te mahi tahi ki a R. Tucker Thomson, ki āna kaimahi, ki ngā kaitautoko katoa hoki i whakatutuki ai i tēnei kaupapa.”

I tere atu ngā tira i Kororāreka, i Te Pēwhairangi, ka kaumoana i te rohe moana i ngā rā e waru.

Hei tā te kaihautū o Hinemoana, tā John-Reid Willison, te kaihautū o te waka Hinemoana, ko te haerenga nei, he huarahi e ako ai ngā rangatahi i ngā mahi.

“I whakaingoatia [e] ngā tohunga, [e] ngā pou o tō tātou nei kaupapa, tēnei whakaterenga, [ko] te Rere Tahi, arā, te rere ngātah. Anei mātou e rere ana, e rere tahi ana.”

“Mō te roanga ake o te wiki, i whakatere rātou, i ako tahi rātou. Ko te tūmanako ka puta rātou ki te ao whānui, hei kaitiaki i tēnei moana.”

Ko Zhynaliyah Harris tētahi o ngā kaiwhakatere e ngākaunui ana ki ēnei mahi, hei tāna, ko te kaumoana i runga i a Hinemoana, he moemoeā kua ea.

“E tino rata ana au ki ngā tāngata nei; he āhuatanga ōrite ki te whānau, ā, he nui ngā mahi, kaare he mutunga; me rite i ngā wā katoa ki te mahi, he pai ngā kōrero whakawhanaungatanga hoki.”

Mō te R. Tucker Thompson Sail Training Trust

Ko te R. Tucker Thompson Sail Training Trust ka whakahaere i tētahi kaupapa whakawhanake rangatahi i te rohe o Te Pēwhairangi. Ko te whāinga matua ko te whakapakari i ngā rangatahi nō Te Tai Tokerau.

Ko te tarahiti ka heri i ngā rangatahi e 250, 14 ki te 18 tau pakeke, i ngā haerenga e whitu rā te roa, mā runga i te kaipuke tīkoke, ko R. Tucker Thompson. E aro hāngai ana te tarahiti ki te para huarahi ki te mātauranga, ki te mahi hoki i raro i tana hōtaka whakahoahoa.

Ka whakangungu i āna pia, i ngā rangatahi o Te Taitokerau hoki ki te whai tiwhikete hei ringa kāraho o Rere Moana Aotearoa, ā, ka tautoko i a rātou ki te whiwhi mahi i roto i te ahumahi moana.

He tarahiti e whai pūtea tautoko ana i te nui o ngā mahi tūruhi, i te aroha o ngā kaiwhakaruruhau, i ngā takuhe, i ngā koha, i ngā kaitautoko hoki. Ko te whāinga matua mō te kaupapa moni huakore nei, ko te whakamana i ngā rangatahi katoa o Te Tai Tokerau kia toitū i ngā hua nui o te ao.

Mō Te Toki Voyaging Trust

Ko Te Toki Voryaging Trust - Waka Hourua ka whakatakoto ara e ako ai i ngā mātauaranga pūmau mō te waka hourua, pērā i te whakatere, te mātai arorangi, te mātai moana me te pūtaiao o te taiao, tae atu ki ngā hangarau tuku iho mō te whakatere waka, hangarau auaha anō hoki.

I whakatūria tēnei tarahiti i runga i ngā uaratanga hei tūāpapa, ko te aroha, te whanaungatanga, te manaakitanga, te kaitiakitanga, me te whāinga kia aro ngātahi ki te whakatakoto huarahi e kite ake ai ngā rangatahi i te rangatira o ngā pūkenga, o ngā mātauranga me ngā mahi tuku iho a ngā tūpuna.