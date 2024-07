Waha Kōrero - he whakataetae manu kōrero ā-motu hōu mā te hunga 18 tau pakeke ake.

He momo whakataetae manu kōrero mā te hunga pakeke.

Koia rā, ko Waha Kōrero, he whakataetae hōu nā Te Taura Whiri i te Reo Māori mā ngā pū kōrero i tipu ake i roto i te reo Māori, e mātau ana rānei ki te reo Māori, kia whakamātauria ai tō rātou toa ki te tuitui kōrero tene.

Ā, ko tā Te Taura Whiri i te Reo Māori e tūmanako nei, kia tū te whakataetae nei hei kaupapa whakaaraara tonu i ngā waha kōrero o te motu.

“E rite ana ki [Ngā] Manu Kōrero, engari tuatahi, mō te hunga pakeke, me mutu anō hoki i te kura,” te kōrero a Ngāhiwi Apanui, tumu whakahaere o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

“Tuarua, ko ngā kōrero katoa, he kōrero tene. Kāre he wāhanga ki te whakatika kōrero.”

Hei tā Apanui, he kaupapa kōrero ka tukua ki te waha kōrero, ka whai wā ki te whiriwhiri whakaaro i roto i te rua tekau miniti i mua i te tū.

“Me te mea anō hoki, ka wini i tētahi paraehe.”

Ngahiwi Apanui. Whakaahua: Ngahiwi Apanui

Ko te $10,000 te kāweru whakapoapoa i te tini o ngā waha kōrero ki te whakataetae nei.

Ki te pūkana ō whatu ki tēnā, anei te paearu hei whētero mā te arero.

“Me matatau ki te reo Māori, tuatahi,” te whakatau a Apanui.

“Tuarua, me mōhio ki te whakangahau i te iwi, me tika, me Māori tana kōrero. Tuatoru, me tika ngā kōrero, kaua e rūpahu, e whakamahi rānei i ngā kōrero e mōhio nei te ao, he rūpahu,” tāna e kata nei.

“Me ū ki te tika, me ū ki te pono, ā, me mauritau te tū.”

Ehara a Waha Kōrero i te whakataetae whaikōrero. He whakataetae e wātea ana ki ngā momo iwi katoa, ki ngā momo ira katoa o Aotearoa e kaingākaunui ana ki te reo.

He pae whakawhanake hoki i te koi me te kakama o te hinengaro o te hunga kaha ki te whaikōrero.

E ai anō ki a Apanui, kāre e tika ana kia mutu te whakataetae ki te kura.

“Me haere tonu i roto i ngā tau, hei whakaora i te iwi, hei whakawhanake i te reo, hei tō mai i te tangata, hei whakakoi i te reo.”

Ka mutu, ko te pūmautanga ki te kounga o te reo Māori te kaupapa nui.

“Ki te kore he anamata mō te reo, e kore tātau e oke, e whawhai kia ora tonu tō tātau reo,” te kōrero a Apanui.

Ka tuwhera ngā rēhitatanga mō te Whiringa Tuatahi ā te 8 i te ata o te Mane 8 Hūrae, ā, ka kati ā te 11:59 hei te pō o te Rātapu 28 Hūrae.