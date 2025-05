Pire hou hei aukati i ngā pae pāhopori ki te hunga rangatahi

Kua tau ki Pāremata te pire aukati i te hunga taioha i ngā pae pāhopori, te pire kua kawea mai nei e Catherine Webb, mema Pāremata mō te rōpū Nahinara.

Ko tā te pire nei, he rāhui i ngā pae pāhopori katoa ki te hunga kei raro i te tekau mā ono tau te pakeke. Ka mutu, i tēnei wā, kāhore he ture e whakaruruhau nei i tēnei hunga.

E ai ki te Pirimia o Aotearoa, ki a Christopher Luxon, kāore he herenga ki te ao matihiko.

“We have restrictions to keep our children safe in a physical world, but we don’t have the equivalent restrictions in the virtual world.”

“New Zealand acknowledges that for all the good things that come from social media, it’s not always a safe place for our young people to be, and we need to do something about it.”

Photo: Victor Okhrimets / 123RF

Nngā tirohanga mō te Pire - he herenga ki ngā pae pāhopori:

Ko ngā waonga mō ngā kamupene he rapu manatokonga

Ki te kore he hāmene, ka tau

I ia toru tau ka wherawherahia ngā tirohanga

He mea whai tēnei pire a Nahinara i ngā ture aukati i nga waea pūkoro ki ngā kura.

Hei tā te mema pāremata mō te rōpū Reipa, tā Willow-Jean Prime, kāore ia i te mōhio me he hua ka puta i tēnei pire.

“Kāhore au e mōhio ana, mehemea ko tēnei pire te rongoā mō tērā. Ko taku wero ki te Kāwangatanga, mehemea koirā tā rātou whakaaro, he aha te take kāhore te Kāwangatanga e mau ana i tēnei kaupapa.

“E hiahia ana ahau ki te kōrero ki te hunga rangatahi, ki ngā kaitōrangapū anō hoki e pā ana ki tēnei kaupapa.”

Hei tā Tama Potaka, “E tautoko rawa ana ahau i a Catherine i tōna whāinga, i tēnei kaupapa. Me te whakaaro hoki, ā tōna wā, ka mōhio nei ka tikarohia tana pire i te kēne (tini pihikete).”

Heoi anō i tēnei wā kua puta te whakatau a David Seymour o ACT kei te hiahia kē a ia kia uiuitia tēnei take i te tuatahi.