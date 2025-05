Ngā pōtae taurea a Tama Pōtaka

I roto i ngā tau tata nei, he nui ngā wero a te kura takai puni o tōna iwi Māori, kua utaina ki runga i a ia. Koia ka noho hei kai mā te ahi o ngā iwi e whakahē nei i ngā kaupapa here a te Kāwanatanga

Ko Tama Pōtaka. He Māori, he minita, he tama ō-mua hoki o te kura rongonui o Te Aute.

I roto i ngā tau tata nei, he nui ngā wero a te kura takai puni o tōna iwi Māori, kua utaina ki runga i a ia. Koia ka noho hei kai mā te ahi o ngā iwi e whakahē nei i ngā kaupapa here a te Kāwanatanga.

Tama Potaka & Māori Media

I te tau 2023, whai turanga nui ai ia ki te Kāwanatanga haumi o Nāhinara, te rōpū Act, me Aotearoa Tuatahi, ā, i taua tau tonu, i whakaingoatia ia hei minita hou i ngā take Māori.

Me te aha, arā te rangiwhāwhātanga o ngā moni ka whakapaua ki ngā take Māori ka riro i a ia.

He rā hou ki a Whānau Ora

I tēnei tau tonu, i āta whakarerekē te tari o Te Puni Kōkiri ngā whakahaere i a Whānau Ora, ko ngā kōmihana i whakatū tuatahitia ki raro i Te Pāti Māori i te tau 2010, pēnei me Te Pou Matakana, kua parea ki rāhaki, ā, ko te tira hou tērā, te haramai nei.

Hei tā te minita Whānau Ora, tā Pōtaka, kua tae mai te wā kia tiaina te waka nei o Whānau Ora ki moana kē atu.

Me tōna kī, ko ētahi o ngā haumitanga o Whānau Ora, ka tārai tonutia ki tēnei waka hou.

“Kua tahuri te haere o te waka o Whānau Ora, engari, ko tōna ngako, ko te tautoko i ngā whānau.”

“E ōrite ana ētahi o ngā providers ki tērā kāhui ki raro i Te Pou Matakana.’

Ko Richard Prebble hei kaiwhakahihiri i te mana o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi

I te Oketopa o tērā tau, i whakatūria Richard Prebble hei mema hou o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, ā, kātahi te ohorere o tērā kopounga ki waenganui i ētahi o ngā iwi o te motu.

Richard Prebble (Photo by Barry Durrant/Getty Images)

Heoi anō, he kaitūao noa iho tana noho ki te taraipiunara, ina rā, e whitu marama noa iho tana noho, ka rihaina ai.

“I whiwhi au i tana reta raihana, me tōna hiahia kia puta atu i te taraipiunara, ā, tautoko au i tōna hiahia.

“Me mihi ka tika ki a ia.”

Rārangi maunga, tū te ao, tū te pō

Ko tētahi kaupapa nui kei mua i te minita i tēnei wā, ko te tohe e tāiri ake ana ki runga i a Ruapehu maunga, ki te rohe o Ngāti Tūwharetoa, o Ngāti Rangi, o Ngāti Hauā, arā, ko te hokotanga atu o ngā papahuka retireti i Whakapapa.

He reta kua tuhia e te tapu o Tūwharetoa, e Tumu Te Heuheu me tana akiaki kia puta te Karauna i tēnei rohe, kia waiho mā te iwi tonu ngā momo whakahaere mō Ruapehu.

E ai ki te minita, kua oti kē tana reta whakahoki ki te ūpoko o Tūwharetoa te tuhi.

“Kua kitea e aku karu whakarongo, i ōna nawe.”

“Ahakoa, kua reihanatia a Whakapapa Holdings LTD, kei te tino rongo au i ōna āwangawanga.”