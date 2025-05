Ko Te Kāhui Ako ka poroa e te Kāwana

Kei roto i ētahi tuhituhinga i puta muna, kei te whakaaro te Kāwana ki te poro i te kotahi rau, tekau mā waru miriona tāra, e wātea ai te pūtea ki te tautoko i ngā akoranga hauā.

He kaupapa i tīmata mai i raro i a Nāhinara, me te kī a te Minita Mātauranga o tērā wā a Hēkia Parata, kei te whai hua te hāwhe miriona tamariki ki te hono ki te kura me te hapori.

E ai ki ngā mema o Puketeraki Kāhui Ako, me haere tonu tēnei hotaka, ka mutu, e wātea ana te papa ki te wānanga me pēhea e whanake ake ai ia.

E ai ki tētahi pūrongo i riro i a Irirangi Aotearoa i te marama o Pēpuere, e $39m te nui o te utu ki te tapahi i te hōtaka nei hei ngā tau rua, heoi anō, $118m te pūtea ka penapenahia hei te tau 2027.

“I am not going to talk about my future decisions, but what I will say broadly about Kāhui Ako, I spent a lot of time going around the country talking to teachers and principals who are involved in Kāhui Ako,“ te kī a te Minita Mātauranga a Erica Stanford.

Hei tāna e whakaū ai, he nui noa atu ngā hua i tā te Tāhuhu o te Mātauranga whakangao i te pūtea ki wāhi kē atu, ki hōtaka kē atu.

He kōrero muna i hou atu ki te Rōpū Reipa i te 10 o Āperira, e kī ana e tekau mā rima ngā whakatepen ki te whakakahore i te kaupapa.

Hei tā Willow-Jean Prime, te kaikōrero Mātauranga o Reipa, “Ko tāku pātai ki te Minita: he aha te take ka poroa tēnei kaupapa, ka hoatu tēnei moni ki kaupapa kē? I kite ahau neke atu i te whā mano tāngata ka pāngia e tēnei poronga.”

“I am very disappointed that those documents have been leaked and deliberately so because they have been photographed,” Stanford said.

“They are budget sensitive, not many people had access to them, I don’t know what their motivations were.”