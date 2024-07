Te Matatini reveals draw for 2025 senior kapa haka nationals

Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui were the overall winners of Te Matatini, the kapa haka championships held in Auckland's Eden Park. Photo / Te Matatini

In a live broadcast from Tūrangawaewae Marae this morning, Te Matatini has revealed the draw for 2025′s national senior kapa haka competition.

Te Matatini o Te Kāhui Maunga, which will be held at Pukekura in Ngāmotu, Taranaki next February, is set to welcome its biggest-ever cohort next year, with 55 kapa to take the stage.

The live draw followed two days of wānanga discussing the future of Te Ao Haka in Ngāruawahia.

Te Ihu | 25 Pēpuere

Te Rōpū Manutaki | Tāmaki Makaurau Te Kapa Haka o Ōpōtiki Mai Tawhiti | Mātaatua Hikurangi | Te Tai Rāwhiti Te Uri o Manumanu | Te Tai Tokerau Hātea Kapa Haka | Te Tai Tokerau Te Rerenga Kōtuku | Ngāti Kahungunu Te Ahikaaroa | Waitaha Tūhourangi Ngāti Wāhiao | Te Arawa Te Whirikōkō o Rangitāne | Rangitāne Te Pae Kahurangi | Tainui Te Pou-o-Mangataawhiri | Tainui Te Kapa Haka o Te Whānau-a-Apanui | Mātaatua Ngā Manu a Tāne | Waitaha

Te Haumi| 26 Pēpuere

Te Kapa Haka o Ngāti Ranginui | Ngāti Kahungunu Te Ringa Kaha | Rangitāne Te Tini o Rehua | Rangitāne Te Atawhai Puumanawa | Te Whenua Moemoea Te Kapa Haka o Kia Ngāwari | Te Tauihu Angitu | Tāmaki Makaurau Kōkō Tangiwai | Waitaha Te Kuru Marutea | Te Tauihu Te Kapa Haka o Ngā Hau e Whā ki Murihiku | Waitaha Ngā Purapura o te Taihauāuru | Te Kāhui Maunga Te Iti Kahurangi | Tainui Te Rangiura o Wairarapa | Ngāti Kahungunu Te Waka Huia | Tāmaki Makaurau Ngā Tūmanako | Tāmaki Makaurau

Te Kei| 27 Pēpuere

Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue | Te Arawa Te Kapa Haka o Ngā Pua o te Kōwhara | Tainui Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai | Te Arawa Te Kapa Haka o te Hau Tawhiti Te Whenua Moemoea Ngā Waihotanga | Te Kāhui Maunga Manawa mai Tawhiti | Te Whenua Moemoeā Te Kapa Haka o Ruatoki | Mātaatua Te Reanga Morehu o Rātana | Te Kāhui Maunga Ōhinemataroa ki Ruatāhuna | Mātaatua Te Tū Mataora | Rangitāne Te Poho o Hinekahukura | Tāmaki Makaurau Te Taumata o Apanui | Mātaatua Te Hekenga ā Rangi | Te Arawa Te Kapa Haka o Te Ahi a Tahurangi | Te Whanganui a Tara

Te Awa| 28 Pēpuere