Rangatahi | Kapa haka

Mana Kuratahi kapa haka winners announced

Friday, November 7, 2025 • ByTe Mahurangi Teinakore
Anei ko ngā kura i eke ki ngā taumata tuatoru, tuarua, tuatahi i Te Mana Kuratahi

Te Wharekura o Kirikiriroa has been announced as the winners of the Mana Kuratahi kapa haka competition this year, taking out the top prize at the 25th anniversary since the competition’s inception.

The competition brought together 62 kapa haka took to the stage this week, with upwards of 2,480 kaihaka over five days of competition.

The first Aotearoa National Primary Schools Kapa Haka Competitions were held in 2000 at Te Rapa Racecourse.

Full Results:

TOA WHAKAIHU WAKA - Overall winners

1st - Te Wharekura o Kirikiriroa

2nd - Te Wharekura o Rakaumangamanga

3rd - Te Whānau o Te Maro Hauhake

----------

AGGREGATE ITEMS

Whakaeke

1st - Te Wharekura o Kirikiriroa

2nd - Te Wharekura o Raakaumangamanga

3rd Equal - Ngā Mahuri, KKM o Bernard Fergusson

Mōteatea

1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake, Te Wharekura o Raakaumangamanga

3rd Equal - Te Pū o Te Wheke, Te Kapa Puawai

Waiata ā ringa

1st -Te Wharekura o Raakaumangamanga

2nd - Te Whānau o Te Maro Hauhake

3rd Equal - Ngā Mahuri, Te Kura Māori o Ngā Tapuwae

Poi

1st - Te Wharekura o Kirikiriroa

2nd - Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu

3rd - Te Wharekura o Te Kaokaoroa o Pātetere

Haka

1st - Te Wharekura o Kirikiriroa

2nd - Te Wharekura o Rakaumangamanga

3rd Equal - Te Wharekura o Ruatoki, Te Pū o Te Wheke

Whakawātea

1st - Te Kaokaoroa o Pātetere, Kura Waenga o Titoko, Te Wharekura o Kirikiriroa

3rd Equal - Ngā Mahuri, Te Wharekura o Ruatoki, Te Rau Aroha, KKM o Bernard Fergusson, Ngā Iti Rearea

Te Reo

1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake

2nd - Te Wharekura o Kirikiriroa

3rd - Te Wharekura o Rakaumanga, Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu

----------

NON-AGGREGATE ITEMS

Manukura Tāne

1st Equal - Ngā Taiohi, Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu, Te Wharekura o Raakaumangamanga, Te Kura o Waioweka

Manukura Wahine

1st Equal - Te Kura o Waioweka

2nd - Te Whānau o Te Maro Hauhake, Ngā Tai o Hine

Kākahu

1st Equal - Ruamata, Ngāti Rongomai, Kaokaoroa o Pātetere, Te Whānau o Te Maro Hauhake, Kura Taniwha, Te Pūwhariki

Waiata Tira

1st Equal - Te Wharekura o Tauranga Moana, Te Wharekura o Te Rau Aroha

3rd - Te Whānau o Te Maro Hauhake

Whaikōrero

1st Equal - Te Tira Haka o Ngaruhine, Te Wharekura o Ruatoki

3rd Equal - Te Kaokaoroa o Pātetere, Te Kura Waenga o Titoko, Te Kapa Puawai

Karanga

1st - Ngā Puawai o Te Kura

2nd - Ruamata, Rakaumangamanga, Te Kapa Puawai, Horahora

Year 0-6 Tamariki - Best Primary School Group

1st - Ngā Mātāpuna o Horahora

Titonga Hou

1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake

2nd - Te Wharekura o Kirikiriroa

3rd Equal - Te Kura o Te Koutu, Te Wharekura o Raakaumangamanga

Te Mahurangi Teinakore

Te Mahurangi Teinakore (Ngāti Hauā, Tainui Waka) is a reporter for Te Ao Māori News and is passionate about telling stories through a Māori lens. He’s driven by a commitment to uplift his communities, with a strong focus on the arts and Māori expression. If you want to share your kōrero, email him at temahurangi.teinakore@whakaatamaori.co.nz.

