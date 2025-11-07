Mana Kuratahi kapa haka winners announced

Te Wharekura o Kirikiriroa has been announced as the winners of the Mana Kuratahi kapa haka competition this year, taking out the top prize at the 25th anniversary since the competition’s inception.
The competition brought together 62 kapa haka took to the stage this week, with upwards of 2,480 kaihaka over five days of competition.
The first Aotearoa National Primary Schools Kapa Haka Competitions were held in 2000 at Te Rapa Racecourse.
Full Results:
TOA WHAKAIHU WAKA - Overall winners
1st - Te Wharekura o Kirikiriroa
2nd - Te Wharekura o Rakaumangamanga
3rd - Te Whānau o Te Maro Hauhake
----------
AGGREGATE ITEMS
Whakaeke
1st - Te Wharekura o Kirikiriroa
2nd - Te Wharekura o Raakaumangamanga
3rd Equal - Ngā Mahuri, KKM o Bernard Fergusson
Mōteatea
1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake, Te Wharekura o Raakaumangamanga
3rd Equal - Te Pū o Te Wheke, Te Kapa Puawai
Waiata ā ringa
1st -Te Wharekura o Raakaumangamanga
2nd - Te Whānau o Te Maro Hauhake
3rd Equal - Ngā Mahuri, Te Kura Māori o Ngā Tapuwae
Poi
1st - Te Wharekura o Kirikiriroa
2nd - Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu
3rd - Te Wharekura o Te Kaokaoroa o Pātetere
Haka
1st - Te Wharekura o Kirikiriroa
2nd - Te Wharekura o Rakaumangamanga
3rd Equal - Te Wharekura o Ruatoki, Te Pū o Te Wheke
Whakawātea
1st - Te Kaokaoroa o Pātetere, Kura Waenga o Titoko, Te Wharekura o Kirikiriroa
3rd Equal - Ngā Mahuri, Te Wharekura o Ruatoki, Te Rau Aroha, KKM o Bernard Fergusson, Ngā Iti Rearea
Te Reo
1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake
2nd - Te Wharekura o Kirikiriroa
3rd - Te Wharekura o Rakaumanga, Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu
----------
NON-AGGREGATE ITEMS
Manukura Tāne
1st Equal - Ngā Taiohi, Ngā Purapura Tuawhiti o Te Koutu, Te Wharekura o Raakaumangamanga, Te Kura o Waioweka
Manukura Wahine
1st Equal - Te Kura o Waioweka
2nd - Te Whānau o Te Maro Hauhake, Ngā Tai o Hine
Kākahu
1st Equal - Ruamata, Ngāti Rongomai, Kaokaoroa o Pātetere, Te Whānau o Te Maro Hauhake, Kura Taniwha, Te Pūwhariki
Waiata Tira
1st Equal - Te Wharekura o Tauranga Moana, Te Wharekura o Te Rau Aroha
3rd - Te Whānau o Te Maro Hauhake
Whaikōrero
1st Equal - Te Tira Haka o Ngaruhine, Te Wharekura o Ruatoki
3rd Equal - Te Kaokaoroa o Pātetere, Te Kura Waenga o Titoko, Te Kapa Puawai
Karanga
1st - Ngā Puawai o Te Kura
2nd - Ruamata, Rakaumangamanga, Te Kapa Puawai, Horahora
Year 0-6 Tamariki - Best Primary School Group
1st - Ngā Mātāpuna o Horahora
Titonga Hou
1st - Te Whānau o Te Maro Hauhake
2nd - Te Wharekura o Kirikiriroa
3rd Equal - Te Kura o Te Koutu, Te Wharekura o Raakaumangamanga